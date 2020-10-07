مصدر مطلع : مجاميع الجوكر الامريكي اللقيطة والبعثيين سيقومون باعمال اجرامية في النجف الاشرف هذه المرة

افاد مصدر مطلع ان مجاميع الجوكر الامريكي اللقيطة والبعثيين المجرمين سيقومون باعمال فوضى كالتي حصلت يوم امس في محافظة كربلاء المقدسة في محافظة النجف الاشرف منتهزين فرصة ذكرى شهادة الرسول الاعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان هذه المجاميع الاجرامية ستحاول ان تعيد الكرة مرة اخر في محافظة النجف الاشرف باشاعة الفوضى والتخريب في المدينة المقدسة على غرار ما جرى يوم امس في محافظة كربلاء المقدسة

مشيرا الى ان القوات الامنية على اهبة الاستعداد من اجل منع هؤلاء المجرمين المخربين من تحقيق مأربهم الدنيئة .