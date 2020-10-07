بالفيديو .... لحظة اعتداء المتظاهرين على القوات الأمنية في مدينة كربلاء المقدسة وتكسير الابواب

اظهرت لقطات حقيقة ما جرى يوم امس في محافظة كربلاء المقدسة حيث قامت مجاميع الجوكر الامريكي اللقيطة المتحالفة مع البعثيين المجرمين بالاعتداء على القوات الامنية في باب قبلة الامام الحسين في محافظة كربلاء المقدسة

وهذه اللقطات ترد وبالدليل القاطع على من يدعي ان القوات الامنية اعتدت على زوار الامام الحسين عليه السلام حيث تبين ان هذه المجاميع الاجرامية هي التي بدات برمي الحجارة والاحذية على هذه القوات المكلفة بحماية امن الزائرين وبعد ان تمادوا قامت القوات البطلة بمهاجمتهم واعتقال عدد منهم