النائب محمد الزجراوي : : أميركا تقف وراء أحداث فوضى بين الزائرين في كربلاء

اتهم النائب محمود الزجراوي، الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراء أحداث فوضى بين الزائرين في كربلاء المقدسة.

وقال الزجراوي في تصريح صحفي إن “أمريكا تقف وراء مجاميع خارجة عن القانون تسمي نفسها بـ(ثوار تشرين)”،

مبينا ان “هولاء هدفهم واضح في محاولة منهم لأحداث فوضى لإرجاع تغلغل البعث الصدامي والداعشي”.

واضاف ان “ العراق اصبح في مرمى الاستهداف الخارجي وما حدث ليلة امس في كربلاء تتحمله الحكومة الحالية كونها سكتت عن العصابات التي تسمي نفسها بالتشرينيين