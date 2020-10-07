النزاهة تضبط متهماً متلبساً بالرشوة "ساوم" مستثمراً لاستصدار إجازات إنشاء معامل

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن ضبط مُتَّهم مُتلبّس بالرشوة، مُبيِّنةً أنه ساوم أحد المُستثمرين مُدَّعياً مقدرته على إصدار إجازاتٍ لإنشاء معامل في محافظة النجف.

وقالت الدائرة في بيان إن "مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة بغداد تلقت معلوماتٍ عن قيام المُتَّهم بطلب مبلغ رشوةٍ من أحد المُستثمرين؛ لغرض استحصال المُوافقات الخاصَّة بإنشاء معملين، أحدهما لـ(الكاشي) والثاني للاسفلت في محافظة النجف الأشرف".

وأضافت الدائرة أن "ملاكات المديريَّة تتبَّعت المُتَّهم إلى محافظة النجف، وبالتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، تمكَّنت من ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغ (3,300) آلاف دولارٍ أمريكي".

وأشارت إلى "عرض المُتَّهم رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات المضبوطة التي تضمَّنها محضر الضبط الأصوليّ على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه استناداً إلى أحكام القرار 160 لعام 1983، وإرسال المُتَّهم إلى جهة الطلب".