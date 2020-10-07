الرد السريع يعتقل متهمين باثارة النزاع العشائري في ميسان

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن اعتقال متهمين باثارة النزاع العشائري في ميسان.

وقالت الخلية في بيان ان "قوة من فرقة الرد السريع تلقي القبض على عدد من المتهمين باثارة نزاع عشائري في مركز ناحية العزير بمحافظة ميسان"، مشيرة الى ان "القوة تعرضت خلال وصولها الى مكان النزاع الى إطلاق نار كثيف، حيث ردت على مصادر النيران والقت القبض على هؤلاء المتهمين وسيطرت على الموقف بشكل تام".

واضافت ان "معلومات وردت عن احد المتهمين باثارة النزاع العشائري في إحدى البيوت القريبة من محل النزاع الاول حيث تمت مداهمة البيت من قبل قوات الرد السريع، وقد تعرضت القوة أيضاً الى إطلاق نار من قبل المتهم، مما دفع القوة المنفذة للواجب الى الرد على مصدر النيران وإصابة المتهم والقبض عليه وبحوزته بندقية نوع m16".