العثور على 46 حاوية عتاد مخبئة في عجلة مدنية ببغداد

عثر خبراء مكافحة المتفجرات، الثلاثاء، على 46 حاوية عتاد مخبئة في احدى العجلات المدنية ببغداد.

وذكرت مديرية مكافحة المتفجرات، في بيان، ان" العاملين على اجهزة فحص المركبات عجلة الفحص (xplm) في سيطرة سبع البور واثناء عمليات التفتيش للعجلات المارة في السيطرة وجدت اشارة على احدى العجلات المدنية".

واشارت الى انه" بعد اجراء عملية التفتيش اليدوي تم العثور على اعتدة مختلفة الانواع عبارة عن (46) حاوية عتاد مختلفة تتضمن 13200 اطلاقة بي كي سي و11200 اطلاقة كلاشنكوف وكانت مخبئة اسفل العجلة".