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مستشارية الامن الوطني تبدي استعدادها لرفد المساءلة والعدالة بالمعلومات


التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة المساءلة والعدالة، باسم البدري.

وبحث الأعرجي، خلال زيارته الى هيئة المساءلة والعدالة وبحسب بيان مكتبه الاعلامي، "التعاون بين مستشارية الأمن القومي وبين الهيئة، والتنسيق المستمر فيما يتعلق بإنجاز القضايا الخاصة بالمساءلة والعدالة، وفق الأطر القانونية والمهنية".

وأكد الأعرجي "استعداد مستشارية الأمن القومي لدعم وتزويد هيئة المساءلة والعدالة بما تحتاجه من معلومات، على وفق ما تقتضيه مصلحة البلد، مبينا أن حكومة الكاظمي عازمة على إصلاح مؤسسات الدولة من أجل خدمة المواطن وأمنه وراحته".

من جانبه أبدى البدري "استعداده لدعم كل ما من شأنه الإبقاء على روح التكاتف والوحدة الوطنية، وأن هيئة المساءلة والعدالة هي مؤسسة حالها حال مؤسسات الدولة الأخرى تعمل وفق القانون ومصلحة الشعب والدولة".

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