جماعات الجوكر الامريكي اللقيطة تظاهرت في باب قبلة الامام الحسين عليه السلام ومن ثم اختراق الحرم المقدس

افاد مراسل وكالة انباء براثا في محافظة كربلاء المقدسة ان جماعات الجوكر الامريكي اللقيطة تظاهرت في باب قبلة الامام الحسين عليه السلام واطلقت الهتافات الاستفزازية الوضيعة وحاولت اختراق الحرم المقدس لكن القوات الامنية وبالتعاون مع قوة حماية الحرمين المقدسين منعتهم من الدخول .

واضاف مراسلنا ان هذه الجماعات التي يتجاوز عددها ١٠٠ شخص حاولوا اقتحام الجدار الامني في منطقة قبلة الامام الحسين عليه السلام وهم يحملون الحجارة لاشاعة الفوضى في المنطقة

وأضاف أن هذه “المجاميع اللقيطة كانت تستعد لضرب القوات المكلفة بتأمين المنطقة”، مشيرا الى أن “القوات الامنية بمختلف صنوفها والمكلفة بتأمين المنطقة تمكنت من التصدي للفوضى التي ارادتها هذه المجاميع والتي كانت تحاول الدخول الى منطقة ما بين الحرمين الشريفين وتعكير اجواء الزيارة التي بلغت ذروتها هذا اليوم”واوضح مراسلنا انه تم اعتقال عدد منهم وتم نقلهم الى احد مراكز التحقيق

مؤكدا ان الوضع مستتب حاليا ويستمر زوار الامام الحسين عليه السلام بالوفود الى المدينة المقدسة بكل يسر وطمأنينة