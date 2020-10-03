الشيخ جلال الدين الصغير : السفارة الامريكية دعمت منظمات مشبوهة تعمل بشكل واضح وصريح خلاف لفيمنا الاجتماعية والدينية

اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير ان السفارة الامريكية انشأت ودعمت منظمات مشبوهة تعمل خلافا لقيمنا الاجتماعية والاخلاقية والدينية

واوضح سماحته خلال مقابلة مع قناة اسيا الفضائية ان السفارة الامريكية دعمت بشكل واضح وصريح بالاموال منظمات تسمي نفسها انها منظمات مجتمع مدني عملت خلافا لقيمنا الاجتماعية والاخلاقية والدينية مضيفا الى انها السفارة الوحيدة التي قامت على ايجاد جيوش الكترونية التي تدخلت في كل مفاصل الشأن العراقي

واورد سماحته امثلة على التدخل السافر للسفارة الامريكية من خلال دعم هذه المنظمات المشبوهة كالمثلية وغيرها من المنظمات التي هي خلاف اوضاعنا الدينية فماذا نسمي ذلك فلايمكن ان ياتي ذلك من فراغ ولا يمكن ان ياتي من دون برنامج خاص عمدت السفارة خلال هذه الفترة على تمويله وجلب الشباب العراقي ووضعهم في دورات خاصة للتثقيف على هذه الامور