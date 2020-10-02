الشيخ جلال الدين الصغير ينفي ما نشره موقع اخباري حول اختراق البعثيين وابناءهم يسيطرون على مفاصل الدولة

نفى امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ما ذكره موقع اخباري بان سماحته قد ذكر ان البعثيين واولادهم يسيطرون على مفاصل الدولة

وقال بيان صادر عن مكتبه وتسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه ذكر المركز الخبري الوطني بان سماحة الشيخ الصغير قال بان البعثيين وأولادهم يسيطرون على مفاصل الدولة، وللاسف لم يك نقل المركز دقيقا، فمع ان البعثيين وابناءهم يخترقون مفاصل الدولة غير ان سماحته لم يتحدث عن ذلك أبداً،

واوضح البيان ان حديث سماحته في مقابلة مع قناة اسيا الفضائيه انما كان عن اختراق للبعثيين وابناءهم لتظاهرات تشرين، وبين الامرين بعد شاسع

وتمنى البيان على الاخوة ان يتوخوا الدقة في مثل هذه الأمور.