باسلوب وضيع صفحات ممولة تابعة للجوكر الامريكي القذر تتهم احد شهداء الحشد الشعبي البطل باختطاف ناشط

تنوعت اساليب التسقيط والدناءة والوضاعة والتطاول على الحشد الشعبي المقدس من قبل الجوكر الامريكي القذر حتى وصلت بان يتهم احد الشهداء الابرار كان قد استشهد عام 2018 بانه قام باختطاف احد الناشطين في ذي قار قبل يومين

حيث قاموا بنشر صورة الشهيد على الفيسبوك واسمه ابو علي الابراهيمي المنسوب الى بدر المجاهدة والذي استشهد عام 2018 وقالوا انه قام باختطاف احد الناشطين ويدعى سجاد العراقي حيث اقاموا الدنيا ولم يقعدوها عليه الى درجة ان رئيس الوزراء المدعو مصطفى الكاظمي يقوم بارسال قوة من جهاز مكافحة الارهاب الى ذي قار للبحث عنه

فالى متى هذا الاستهتار والقذارة ولكن يومكم بات قريبا وسيترككم الامريكا كالكلاب الضالة بعد ان ينسحبوا من ارض العراق العظيم