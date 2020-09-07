دولة القانون: الانتخابات لن تكون نزيهة حتى لو كتبت قانونها الملائكة

توقع النائب عن أئتلاف دولة القانون عمار الشبلي، الاثنين، عدم السيطرة على نتائج الانتخابات وفتح باب التزوير بشكل واسع "حتى لو كتبت قانونها الملائكة"، مبينا ان هناك تعمد لتحميل البرلمان اعباء عدم اقامة الانتخابات بموعدها.

وقال الشبلي في تصريح انه "في البيئة الحالية لن تكون الانتخابات نزيهة لو كتبت الملائكة قانونه، فمثلا جميع القوى الكردستانية لا تريد الدوائر المتعددة في الانتخابات المبكرة في حين أن الدوائر المتعددة ستقسم البرلمان فنيا وتمثيليا".

واستبعد الشبلي "التصويت على قانون الانتخابات خلال هذا الاسبوع"، لافتا إلى أن "جميع القوى السياسية غير متفقة على اعداد وتقسيم الدوائر باستثاء سائرون التي ارسلت تقسيم دائرتها".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا في بيان صدر عن مكتبه، اول امس الاول السبت، جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم بإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة، كما قال : بعد أن صوَّت مجلس النواب على قانون الانتخابات بالمجمل، ليس من صلاحية رئاسة المجلس العودة على القانون إلا بعد نشره، ويمكن لكل كتلة سياسية أو الحكومة أو لمفوضية الانتخابات تقديم الملاحظات أو أي تعديل تراه مناسبا إلى المجلس، وهناك إجراءات تشريعية يمرُّ خلالها القانون.