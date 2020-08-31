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متظاهرون يحرقون مقر قناة دجلة الفضائية التابعة لجمال الكربولي لتعمدها الإساءة لذكرى عاشوراء


اقتحم متظاهرون مقر قناة دجلة الفضائية التابعة لجمال الكربولي، في منطقةِ الكرادة،وسط العاصمة العراقية بغداد، وقاموا بتدمير بعض محتوياتها احتجاجا على اساءتها للشعائر الحسينية في مناسبة عاشوراء .

وأشعل المتظاهرون العراقيون الغاضبون النار في مكتب قناة "دجلة "، بعد ما عرضته في ليلة ويوم العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد أبي الاحرار الإمام الحسين (سلام الله عليه)، مشاهد مسيئة لاهل البيت (ع) وذكرى عاشوراء الاليمة.

هذا وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العراق، مذكرة قبض بحق مالك قناة "دجلة" الفضائية بعد تقديم عدد من المحامين شكوى بخصوص تعمد الإساءة إلى شعائر الدينية في العراق.

وسادت حالة من الغضب كافة الاوساط السياسية والشعبية في العراق بعد انتشار هذه المشاهد على شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت.

هذا ونظم ناشطون حملة لاغلاق قناة دجلة الفضائية، داعين في حملتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة قناة دجلة بعد اساءتها المتعمدة لاتباع اهل البيت (ع) في يوم عاشوراء . واعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر القناة في بغداد اليوم الاثنين .

واوضحت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية أمس الاحد، عن اجراءتها بحق قناة "دجلة طرب"، مؤكدة ان واجبها هو حماية المجتمع من كل مايؤثر على وحدته وتماسكه وردع ووقف اي خطاب او سلوك يمس عقائد ومشاعر المكونات وفقا لقواعد لائحة البث الاعلامي الملزمة لكل وسائل الاعلام. وقامت محافظات كربلاء المقدسة والنجف وبابل وذي قار وميسان بإغلاق مكاتب قناة دجلة.

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متظاهرون يحرقون مقر قناة دجلة الفضائية التابعة لجمال الكربولي لتعمدها الإساءة لذكرى عاشوراء
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