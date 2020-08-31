محلل سياسي : : قرار ترامب بخفض قواته في العراق دعاية انتخابية غير صادقة

اكد المحلل السياسي صباح العكيلي، الاثنين، بان قرار ترامب بخفض عدد القوات الاميركية في العراق غير صادق بل لغرض كسب اصوات الانتخابية بعد تقويض فرص فوزه بولاية ثانية.

وقال العكيلي لـ/المعلومة/ ان “القرارات الاخيرة عالميا للرئيس الاميركي دونالد ترامب وتسببه بضرر الاقتصاد الاميركي قللت من نفوذه داخل الولايات المتحدة الاميركية وقوضت من فرص فوزه بولاية ثانية”.

واضاف ان “ترامب يعمل باخر اوراقه المحترقة والمكشوفة لعلها تسعفه برفع رصيد فوزه بالولاية الثانية”، مشيرا الى ان “واحدة من هذه الاوراق هي تقليص عدد القوات الاميركية بالعراق”.

واوضح العكيلي ان “القرار غير جاد وانما تغيير خارطة القواعد التي تم نشرها بالعراق وايهام الاخرين بخفض عدد القوات”، لافتا الى ان “تلك القرارات لن تسعفه بالفوز بالولاية الثانية”.