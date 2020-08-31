القبض على ٦ من ارهابيي "داعش" في نينوى

أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العميد ليث خليل الحمداني، الاثنين، القاء القبض على ٦ من عناصر "داعش"

وقال الحمداني في بيان "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تعاون المواطنين تمكن فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع ل‍قيادة شرطة نينوى من القاء القبض على ( ستة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية اثنان منهما كانا يعملان فيما يسمى ( الحسبة ) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة )".

واضاف، أن "عملية القاء القبض تمت خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( الزهراء والاربجية ويارمجة ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".