الامن النيابية تكشف عن ايادي خارجية تنفذ الاغتيالات لخلق الفوضى

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن وجود اياد ومحركات خارجية تهدف الى زرع الفتنة وخلق الفوضى من خلال عمليات الاغتيالات، مبينا ان منفذ جرائم الاغتيال ليس من ابناء المحافظات وانما ايادي خارجية.

وقال النائب عن لجنة الامن بدر الصائغ في حديث صحفي ان “تغيير بعض الخطط الامنية من الممكن ان يسهم في حفظ الامن وتفادي الوقوع بفوضى الانزلاق الامني الذي حصل سابقة بمحافظات غرب العراق”.

واضاف ان “هناك محركات وايادي خارجية تعمل على زعزعة امن المحافظات وخاصة البصرة تحمل اجندات عديدة لضرب العراق”، مبينا ان “تلك الاجندات بدأت بخططها من خلال حملات اغتيال الناشطين وغيرها لخلط الاوراق”.

واوضح الصائغ ان “حتى الايادي المنفذة لتلك الجرائم ليست تابعة لابناء تلك المحافظات”.