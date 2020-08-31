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إصابة رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية وعائلته بفيروس كورونا


اعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية النائب شيركو ميروس اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ميرويس في بيان “إنه “قبل ايام أشعر بوعكة صحية وعلى اثرها اجرى كل الفحوصات الطبية اللازمة ؛ و التي ظهر فيها اصابتي و اسرتي بالفيروس”

واضاف “اود ان اطمئن الجميع بان صحتي بخير و ان الاعراض خفيفة لغاية اللحظة.”

واصيب أكثر من 50 عضوا في البرلمان بالفيروس منذ تفشي ظهوره في البلاد مما أدى الى تعطيل العمل التشريعي وعدم عقد الجلسات.

وتوفيت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى غيداء كمبش في العاشر من شهر تموز الماضي متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعرض عدد كبير من مسؤولين وشخصيات اجتماعية ورياضية بينهم قيادات أمنية وضباط رفيعي المستوى إلى الإصابة بفيروس كورونا، فيما توفي عدد منهم بالفيروس. 

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