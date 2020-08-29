حالات الشفاء تفوق الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 3834 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و 4146 حالة شفاء، ووفاة 77 مصاباً بالفايروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم فحص 19635 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1567133".
وأضافت، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3834 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 403
بغداد الكرخ 242
مدينة الطب 113
النجف 291
السليمانية 126
أربيل 195
دهوك 41
كربلاء 250
كركوك 135
ديالى 113
واسط 307
البصرة 277
ميسان 138
بابل 150
الديوانية 135
ذي قار 266
الأنبار 50
المثنى 239
نينوى 350
صلاح الدين 13 ".
وتابعت، أنها "سجلت هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 416
بغداد / الكرخ 592
مدينة الطب 101
النجف الأشرف 195
السليمانية 59
أربيل 294
دهوك 229
كربلاء 377
كركوك 114
ديالى 157
واسط 252
البصرة 571
ميسان 119
بابل 110
الديوانية 54
ذي قار 218
الأنبار 64
المثنى 107
نينوى 98
صلاح الدين 19 ".
وأشارت إلى تسجيل "77 حالة وفاة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 1
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 10
أربيل 12
دهوك 3
كربلاء 1
كركوك 1
ديالى 1
واسط 4
البصرة 7
ميسان 6
بابل 9
الديوانية 1
ذي قار 7
المثنى 3
نينوى 1
صلاح الدين 1 ".
وبينت، أن "مجموع حالات الشفاء : 169020 (نسبة الشفاء 74.3 %)، مجموع الإصابات: 227446، الحالات الكلية تحت العلاج: 51535، الراقدون في العناية المركزة: 579، مجموع الوفيات: 6891".
https://telegram.me/buratha