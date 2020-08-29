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حالات الشفاء تفوق الإصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي


أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 3834 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و 4146 حالة شفاء، ووفاة 77 مصاباً بالفايروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم فحص 19635 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1567133".

وأضافت، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3834 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 403

بغداد الكرخ 242

مدينة الطب 113

النجف 291

السليمانية 126

أربيل 195

دهوك 41

كربلاء 250

كركوك 135

ديالى 113

واسط 307

البصرة 277

ميسان 138

بابل 150

الديوانية 135

ذي قار 266

الأنبار 50

المثنى 239

نينوى 350

صلاح الدين 13 ".

وتابعت، أنها "سجلت هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 416

بغداد / الكرخ 592

مدينة الطب 101

النجف الأشرف 195

السليمانية 59

أربيل 294

دهوك 229

كربلاء 377

كركوك 114

ديالى 157

واسط 252

البصرة 571

ميسان 119

بابل 110

الديوانية 54

ذي قار 218

الأنبار 64

المثنى 107

نينوى 98

صلاح الدين 19 ".

وأشارت إلى تسجيل "77 حالة وفاة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 1

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 10

أربيل 12

دهوك 3

كربلاء 1

كركوك 1

ديالى 1

واسط 4

البصرة 7

ميسان 6

بابل 9

الديوانية 1

ذي قار 7

المثنى 3

نينوى 1

صلاح الدين 1 ".

وبينت، أن "مجموع حالات الشفاء : 169020 (نسبة الشفاء 74.3 %)، مجموع الإصابات: 227446، الحالات الكلية تحت العلاج: 51535، الراقدون في العناية المركزة: 579، مجموع الوفيات: 6891".

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