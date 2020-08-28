القبض على قاتل شن هجوما مسلحا على منزل في النجف

أعلنت مديرية شرطة النجف، الجمعة، القاء القبض على قاتل شن هجوما مسلحا على منزل المجني عليه.

وقالت المديرية في بيان، تم "تشكيل فريق عمل للتحقيق بجريمة قتل مواطن بعد تعرض داره لهجوم من قبل مجهولين"،

مبينة أن "شكوى تقدم بها ذوي المجني عليه بعد تعرض دارهم لهجوم باطلاقات نارية مما ادى الى قتل والدهم".

وبينت تم "التحقيق بالجريمة وتوصل الفريق إلى مرتكب الجريمة الذي استخدم مسدس وسلاح رشاش للهجوم على دار المجني عليه بسبب خلاف مع احد أبنائه"، مؤكدة "القاء القبض عليه واحالته للقضاء لينال جزائه العادل".