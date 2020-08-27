النائب سركوت شمس الدين يتهم حكومة اقليم كردستان العراق باستغلال الاوضاع السياسية المضطربة مع بغداد

اتهم النائب الكردي ورئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الخميس، (27 آب، 2020)، حكومة إقليم كردستان باستغلال الاوضاع السياسية المضطربة في بغداد، حتى اصبحت غارقة بعمليات الفساد وتنفيذ الاجندات التي تخدم مصالحها، بحسب تعبيره.

وقال شمس الدين في حديث صحفي إن "حكومة إقليم كردستان غارقة بالفساد، حيث تذهب المليارات إلى جيوب الأحزاب والعوائل الحاكمة في الإقليم".

واضاف أن "هناك 300 ألف موظف فضائي في كردستان، ينقسمون إلى قسمين الأول: عبارة عن اسماء وهمية ولا وجود لهم على الاطلاق، اما الثاني فهم اسماء حقيقية ولكن لا يتواصلون مع دوائرهم ويتفرغون للعمل الحزبي وأغلب هذه الأسماء تم تسجيلها في الأجهزة الأمنية من البيشمركة والأسايش واستغلالها لأغراض الانتخابات"

وبين شمس الدين أن "حكومة الإقليم ترفض توزيع الرواتب بطريقة الماستر كارد لآن ذلك سيقلل من أرقام الأسماء الوهمية والفضائية، لذلك الحل الأفضل أن تكون الرواتب مباشرة من بغداد وتوزع عبر شركات متخصصة".

واكد ان "البيشمركة قوات منظمة تأخذ أوامرها من رئيس الإقليم ويجري العمل بشكل عالي لتوحيد تلك القوات بجبهة واحدة ونحن على استعداد للتعاون مع الحكومة الاتحادية بكل المجالات".