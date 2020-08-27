قوة أمنية تفض "احتكاكاً" بين متظاهرين وأصحاب محال في بابل

أفاد مصدر صحفي الخميس، بأن قوة من شرطة بابل فضت "احتكاكاً" حدث بين متظاهرين وأصحاب محال قريبة من ساحة التظاهر، مبيناً أن ذلك لم يؤدِ إلى وقوع إصابات.

وقال المصدر إن أصحاب محال القريبة من ساحة التظاهر في بابل حاولوا فتح الشارع ورفع الحواجز الكونكريتية المحيطة بالساحة التظاهر بالقوة.

وأضاف، أن ذلك أدى إلى حدوث احتكاك بين متظاهرين وأصحاب محال، وتدخلت بعدها قوة أمنية وعملت على فض الاحتكاك دون حدوث إصابات.