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العثور على 20 عبوة ناسفة بعملية امنية استباقية شرقي الفلوجة


افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الخميس، بأن القوات الامنية تمكنت من العثور على 20 عبوة ناسفة بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الانبار وقوة من فوج المشاة الثاني لواء المشاة الاربعون الفرقة ذاتها نفذت حملة تفيش استهدفت منطقة الصبيحات بقضاء الكرمة جنوبي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من العثور على 20 عبوة ناسفة مطمورة تحت الارض “.

واضاف المصدر ان” القوات الامنية طوقت مكان الحدث فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بابطال مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة”.

وأوضح، أن “المواد المضبوطة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على مناطق مختلفة جنوبي مدينة الفلوجة”،

مشيرا إلى ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على العبوات الناسفة وابطال مفعولها “.

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العثور على 20 عبوة ناسفة بعملية امنية استباقية شرقي الفلوجة
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