العراق ينفي مزاعم أميركية بشأن توقف طائرات الـ”اف16″

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، أن طائرات F16 مازالت تؤدي ما عليها من العمل المطلوب، بدقة وكفاءة عاليتين.

وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “امتلاك طائرات F16 بينت قدرة العراق على امتلاك ذراع طويلة ومهمة من أذرع القوة الجوية”.

وأضاف الخفاجي أن “طائرات F16 أدت ومازالت تؤدي ما عليها من العمل المطلوب، بدقة وكفاءة عاليتين، لا تستطيع أمهر الدول حرفة في مجال التسليح من امتلاك هذا النوع من الطائرات، وذلك لدقة العمل فيها، أضافة إلى الإمكانيات والمتطلبات التي يطلبها هذا النوع من السلاح”.

وأشار إلى “وجود بعض المشككين بقدرة الطيارين العراقيين على قيادة طائرات F16، وأنها لم تؤدِ مهامها الحقيقية، حسب قولهم”، مؤكداً أن”هذا الكلام محض افتراء، لأن الطائرات أدت عملها بصورة رائعة، وتسند القوات المسلحة العراقية، وتقدم جميع أنواع الإسناد إلى الجيش العراقي بصنوفه كافة”.