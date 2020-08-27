القبض على مخبر سري لداعش الارهابي في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على أحد المخبرين السريين لداعش الإرهابي في كركوك.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، والمطلوب على وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية وعمله مخبر سري لهم”.

وأضاف أن “الإرهابي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بتزويد عصابات داعش الإرهابية بمعلومات عن القوات الأمنية وقوات البيشمركة بتحركاتهم وأماكن تواجدهم مقابل إعطائه مبالغ مالية”