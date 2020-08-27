الخارجية النيابية: امريكا تحاول تسويف ملف اخراج قواتها عبر مهلة الاعوام الثلاثة

اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الخميس، ان الولايات المتحدة الامريكية تحاول تسويف وتمييع ملف اخراج قواتها القتالية من العراق عبر وضع مهلة الثلاثة اعوام.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح صحفي ان “قرار مجلس النواب بشأن اخراج القوات الاجنبية من البلاد لم يقتصر على القوات القتالية الامريكية فقط بل يشمل الجميع”، لافتا الى ان “القرار عرض للحوار السياسي قبل للتصويت عليه ومن يعترض عليه فانه لا يراعي الاغلبية”.

واضاف ان “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لامريكا لم يتحدد نجاحها حتى الان وقد يعمل البرلمان على استضافته للاستفسار عن مهلة الثلاث اعوام”، مبينا ان “واشنطن تحاول تسويف وتميع ملف اخراج قواتها القتالية من العراق عبر وضع مهلة بثلاث اعوام”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، في وقت سابق، عن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية من إبعاد العراق عن الاتفاقية الاقتصادية مع الصين.