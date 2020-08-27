الصحة: العراق اصبح عضوا بالتحالف الدولي للقاحات ومن اوائل المستوردين لأي لقاح يعتمد

اكدت وزارة الصحة، الخميس، ان العراق اصبح جزء من التحالف الدولي للقاحات وعضوا فيه، مبينا انه في حال اقرار اي لقاح سيكون العراق من اوائل الدول المستوردة له.

وقال المتحدث باسم الصحة سيف البدر في حديث صحفي انه “رغم كثرة التجارب التي انطلقت حول لقاح كورونا الا انه لم يتم اعتماد اي لقاح حتى الان بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية”.

واضاف ان “الانباء التي تحدثت عن عقد العراق اتفاقية مع روسيا لاستيراد لقاح كورونا لـ20 % من العراق غير صحيحة”، مشيرا الى ان “ العراق فتح مباحثات مع دول عديدة التي ابدت تجارب ولم يعد اتفاق بانتظار اعتماد لقاح من قبل منظمة الصحة العالمية”.

واوضح البدر انه “تم عقد اجتماعات عديدة عبر دوائر تلفزيونية مغلقة مع الجانب الروسي حول اللقاح الذي تجرى التجارب حوله وسيكون العراق من اوائل المستوردين له في حال اعتماده”،

لافتا الى ان “ العراق اصبح جزء وعضوا بالتحالف الدولي للقاحات وبإمكانه ان يكون من اوائل الدول المستوردة في حال اعتماد اي لقاح”