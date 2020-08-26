علاوي: استمرار الكاظمي بمنصبه أمر صعب

رأى رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، أن استمرار رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في منصبه “أمر صعب”، فيما قلل من أهمية الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع أميركا والأردن.

وقال علاوي في حوار إن “الشركات التي وقعها معها الكاظمي اتفاقات في واشنطن لن تاتي للعراق”، مبينا أنه “لو كنت مكان الكاظمي لرفضت زيارة واشنطن”.

وأضاف، أن “استقبال الكاظمي في واشنطن لم يكن هو المتوقع”، مشيرا إلى أن “الاموال التي تبرعت بها واشنطن للعراق تعادل خرجية يوم واحد”.

وأشار علاوي إلى “وجود اتفاقات مع الاردن لم تنفذ منذ وجودي برئاسة الوزراء”، معتبرا في الوقت نفسه أن “استمرار الكاظمي في منصبه امر صعب”.