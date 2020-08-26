محلل سياسي يحذر من تدخلات المخابرات الاميركية لاشعال الشارع في الجنوب

حذر المحلل السياسي كريم الخيكاني، من مخططات المخابرات الاميركية وعملائها في العراق، لافتا الى ان مايحدث في المحافظات الجنوبية وخاصة البصرة وذي قار ليس ببعيد عن تدخلات واشنطن لاشعال لهيب الشارع في تلك المحافظات.

وقال الخيكاني في حديث صحفي ، ان “عمليات الاغتيال والانقسامات وحالات الحرق في بعض المحافظات الجنوبية، ليست ببعيدة عن تدخلات المخابرات الاميركية”.

واضاف ان “اميركا لديها مصلحة في احداث الانقسامات وعمليات القتل والعنف، من اجل ارباك الشارع الذي ينادي بخروج قواتها من العراق، خاصة ان معظم نواب المحافظات الجنوبية هم من صوتوا داخل البرلمان على اخراج القوات الاجنبية”.

وبين ان “لاميركا عناصر تحركها سفارتها في بغداد، في وقت يجب ان يكون الجهد المخابراتي العراقي حاضرا في رصد ومتابعة الاتصالات التي تجريها السفارة الاميركية والاتصالات الخارجية التي تصل العراق من اجل معرفة كل صادرة وواردة”.