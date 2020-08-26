الصادقون: التنصل عن اخراج الأميركان يعطي الشعب العراقي الشرعية لاخراجهم

اعتبر المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون محمود الربيعي ، الأربعاء، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببقاء قواته ثلاث سنوات إضافية إعلان صريح لاحتلال العراق.

وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “حركة الصادقون ترفض وجود أي قوات أجنبية في العراق وان بقاء القوات الأمريكية باتت تشكل مصدر قلق وتهديد واضح لسيادة العراق”.

وأضاف أن “كتلة الصادقون النيابية سيكون لها موقف خلال الجلسات القادمة ازاء تصريحات ترامب ان واشنطن ستبقي على جنودها في العراق لثلاث سنوات إضافية”.

وأشار الربيعي إلى أن “كل الخيارات متاحة امامنا اذا تم استنفاذ جميع المحاولات الحكومية والنيابية لم يبقى امامنا سوى الحفاظ على السيادة”، مؤكدا أن “تنصل الجهات المعنية عن تنفيذ تعداتها يعطي الشرعية القانونية للشعب مواجهة المحتل الأمريكي”