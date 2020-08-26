نائب كردي يستغيث ببغداد: لانعرف مصير محتجي دهوك

اطلق النائب عن كتلة المستقبل الكردستانية غالب محمد اليوم الاربعاء ، نداء عاجلا الى الحكومة العراقية يطالب فيها بالتدخل العاجل لمعرفة مصير المحتجين المغيبين في محافظة دهوك.

وقال محمد في حديث صحفي ان اهالي المحتجين والمخطوفين لا يعرفون مصير ذويهم الى الان ، وان اغلبهم هم من حملة الشهادات العليا وعدد من المعلمين والاساتذة والجامعيين”.

واشار الى ان “دهوك لا زالت تعاني من حملة اعتقالات واسعة ويتطلب من بغداد التدخل العاجل لمعرفة مصير المتظاهرين الذين اعتقلوا على ايدي القوات الامنية المسيطرة على الملف الامني هناك”.