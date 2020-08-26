النائب الكعبي: الشركات الاميركية لم تحقق انجازاً داخل العراق رغم تعاقب الحكومات

اكد رئيس كتلة بدر النيابية النائب حسن شاكر الكعبي، الاربعاء، بان امريكا غير جادة في دعم تنمية اقتصاد العراق.

وقال الكعبي في حديث صحفي ان “كل الشركات الامريكية التي دخلت الى العراق لغرض العمل في مشاريع مختلفة لم تحقق اي انجاز ولم تكمل ما عليها من التزامات خاصة في قطاع الكهرباء ولسنوات طويلة مؤكدا بان العراق ابرم مع امريكا مذكرات تفاهم في عهدي المالكي والعبادي ولم يتحقق اي شي على الارض”.

واضاف، انه “حتى المذكرة التي وقعها الكاظمي في واشنطن مؤخرا اعلامية فقط متسائلا ما الذي فعله الامريكان منذ 2003 وحتى يومنا هذا في دعم تنمية اقتصاد العراق مبينا ا الكثير من الاموال العراقية هدرت ولم تحقق الشركات اي منجز على الارض”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع في زيارته الاخيرة لواشنطن مذكرة تفاهم في الاطار الاقتصادي والتجاري مع الحكومة الامريكية