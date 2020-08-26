ابطال مفعول عبوات ناسفة على الطريق الدولي السريع غربي الرمادي

أفاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ، الاربعاء، بابطال عدد من العبوات الناسفة على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الرمادي .

وقال المصدر إن “القوات الامنية مسنودة بقوة من فرقة معالجة المتفجرات شرعت بحملة امنية واسعة النطاق استهدفت منطقة الغابات جنوب الطريق الدولي السريع غربي مدينة الرمادي، على خلفية معلومات استخباراتية افادت بوجود عبوات ناسفة مزروعة على جانبي الطريق المؤدي الى تلك المنطقة “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية تمكنت من الاستدلال على مكان العبوات الناسفة وابطال مفعولها دون وقوع أي اصابات بشرية او مادية في صفوف القوات الأمنية”.

وأوضح، أن “العبوات المزروعة على الطريق الدولي السريع مربوطة على اجهزة موبايل تعمل بطريقة التحكم عن بعد”، مشيرا إلى ان “العبوات التي تم العثور عليها كانت معدة لاستهداف القوات الامنية التي تسلك الطريق المستهدف “.