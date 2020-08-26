محافظ صلاح الدين يقرر تعزيز القوات الأمنية بمنطقة شيخ ابراهيم

قرر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، الاربعاء، تعزيز القوات الأمنية بمنطقة شيخ ابراهيم، ويتفق مع القيادات الأمنية على استراتيجية لمنع استغلال سور بغداد في استهداف الاستقرار جنوب المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي لخليل في بيان إن "محافظ صلاح الدين قرر في مؤتمر الدجيل الأمني تعزيز القوات الأمنية بمنطقة شيخ ابراهيم بابراج مراقبة ونواظير ليليه وقناصات وكاميرات حراريه وعربات مدرعة".

وأضاف، أن "المحافظ اتفق ايضا مع القيادات الأمنية على استراتيجية تعبوية لمنع استغلال سور بغداد في أستهداف الاستقرار جنوب المحافظة".