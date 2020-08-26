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الأسد يتلقى رسالة من الكاظمي لتعزيز التعاون بين بغداد ودمشق


تلقى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي حول «تعزيز التعاون بين البلدين، ونقل الرسالة فالح الفياض مبعوث رئيس الوزراء العراقي، رئيس هيئة الحشد الشعبي في بغداد.

وقال الفياض، إن الرسالة تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

وتم التأكيد خلال اللقاء الذي جمع بين الأسد والفياض، أن دحر الإرهاب الذي عانى وما زال منه الشعبان السوري والعراقي، لن يكون إلا على أيديهما وبسواعد جيشي البلدين اللذين حققا إنجازات كبيرة على هذا الصعيد، وتمكنا من تحرير معظم الأراضي التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تلقوه طوال السنوات الماضية.

وأكد بيان، أن «التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة والمخططات الخارجية الخطيرة التي تُرسم لها، تستلزم تعاوناً وثيقاً بين دولها من أجل إفشال هذه المخططات ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونها».

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