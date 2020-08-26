البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

اعلن ديوان محافظة البصرة، الاربعاء، عن تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقال الديوان في بيان انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس الموافق ٢٧/اب والذي يصادف السابع من محرم الحرام ١٤٤٢ ذكرى استشهاد ابا الفضل العباس عليه السلام".

واضاف ان "العطلة تأتي ضمن قانون العطل الرسمية التي اقره مجلس محافظة البصرة سابقا"،

مشيرا الى انه "يتقدم باحر التعازي للأمة الإسلامية والشعب العراقي بالمناسبة، راجين من الزوار إقامة الطقوس الدينية وفق تعليمات الوقاية الصحية".