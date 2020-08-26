وكالة الاستخبارات: القبض على متهمين قتلا طفلة بعد اغتصابها في ذي قار

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين قتلا طفلة بعد اغتصابها في محافظة ذي قار.

وقالت الوكالة في بيان إنه "بعد ورود بلاغ من أحد المواطنيين بتعرض ابنته البالغة من العمر ١٠ سنوات للخطف من جهة يجهلها، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة --ذي قار في وزارة الداخلية".

وأضافت أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، تم التوصل للجانيين وإلقاء القبض عليهما وهما من أقارب الطفلة المجني عليها، ومن خلال التحقيقات الأولية اعترفا بجريمتهما النكراء والغرض من قتلها بعد الاغتصاب للمتاجرة بأعضائها البشرية".

وتابعت أنه "تم الاستدلال من خلال التحقيق معهما على مكان دفن المغدورة في بستان ضمن مناطق محافظة ذي قار والعائد إلى أحد المتهمين، وأثناء التفتيش في البستان تم العثور مع رفاة الطفلة على الملابس والحقيبة الدراسية العائدة لها، ومسدس ومخازن واطلاقات وسكين".

وأشارت وكالة الاستخبارات إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهما للجهات المختصة وتسليم رفات الطفلة إلى ذويها".