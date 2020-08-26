بلاسخارت تعترم تقديم إيجاز أمام مجلس الأمن بشأن آخر تطورات العراق

تعتزم الممثلة الأممية الخاصة بالعراق جينين هينيس-بلاسخارت، اليوم الأربعاء، تقديم إيجاز أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير الأمين العام الأخير حول بعثة يونامي وآخر التطورات في العراق.

وقالت بعثة يونامي على حسابها في موقع التوصل الاجتماعي تويتر: "ستقدم اليوم الممثلة الأممية الخاصة في العراق ورئيسة بعثة يونامي جينين هينيس-بلاسخارت إيجازا أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير الأمين العام الأخير حول يونامي وآخر التطورات في العراق".

وأضافت أن "البث الحي (سيبدأ) في الساعة 10 صباحا بتوقيت نيويورك 5 مساء بتوقيت بغداد".