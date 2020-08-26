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كربلاء تتبع ثلاثة إجراءات في التعامل مع الزائرين


أعلنت قيادة عمليات كربلاء، الأربعاء، عن اتباعها ثلاثة إجراءات في التعامل مع الزائرين الوافدين على المحافظة، من بينها منع دخول السيارات في السيطرات الخارجية.

وقال مدير إعلام القيادة العميد فاهم كريم الكريطي، في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن "قرار خلية الأزمة بعدم تنقل العجلات بين المحافظات، مايزال قائماً"، مبينا أن "العجلات القادمة من المحافظات ستتوقف في السيطرات الخارجية".

وأضاف الكريطي أنه تمت "تهيئة عجلات لنقل الزائرين إلى داخل المحافظة وكذلك بالنسبة للعودة".

وتابع أنه "لا يمكن منع أي زائر، يقصد العتبات المقدسة لاسيما في شهر محرم الحرام"، مشيرا إلى أن "الطريق باتجاه العتبات مفتوح أمام الزائرين بجميع الأوقات من دون دخول العجلات".

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