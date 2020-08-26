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الموقف الوبائي لفايروس كورونا اليوم الاربعاء


اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لليوم.

وقالت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( 20359) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق1502546".

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3454) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 383

بغداد / الكرخ 210

مدينة الطب 80

النجف الأشرف 289

السليمانية 69

أربيل 280

كربلاء 292

كركوك 257

ديالى 154

واسط 208

البصرة 262

ميسان 167

بابل 222

الديوانية 115

ذي قار 210

الأنبار 63

المثنى 94

نينوى 50

صلاح الدين 49

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3837 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 442

بغداد الكرخ 225

مدينة الطب 148

النجف 110

السليمانية 109

أربيل 264

دهوك 90

كربلاء 335

كركوك 191

ديالى 91

واسط 229

البصرة 320

ميسان 96

بابل 163

الديوانية 192

ذي قار 270

الأنبار 85

المثنى 278

نينوى 150

صلاح الدين 49

- الوفيات 72 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 1

السليمانية 6

أربيل 8

كربلاء 9

كركوك 3

ديالى 2

واسط 2

البصرة 8

بابل 4

الديوانية 5

ذي قار 1

الأنبار 1

المثنى 4

نينوى 6

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء: 157215 نسبة الشفاء 72.9%

مجموع الأصابات : 215784

الحالات الكلية تحت العلاج : 51901

الراقدون في العناية المركزة: 595

مجموع الوفيات: 6668

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