رئيس اركان الجيش يتفقد الطريق الرابط بين النخيب وعرعر

تفقد رئيس اركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير يارالله ،اليوم الثلاثاء، القوات الماسكة للطريق الدولي الرابط بين النخيب ومنفذ عرعر الحدوي، برفقة قائد القوات البرية وقائد طيران الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من ضباط هيئة الركن.

وتمت عملية الاستطلاع للطريق جواً وبراً بغية الوقوف والاطلاع عن كثب على توزيع القطعات وانتشارها على الطريق الذي من المؤمل ان يشهد في الفترة القادمة نشاطاً ملحوظاً،

وأكد يارالله على ضرورة انتخاب الاماكن الحاكمة التي تحقق مدى الرؤية بين النقاط الموزعة على جانبي الطريق بالشكل الذي يؤمن التنسيق فيما بينها لحماية هذا الطريق الحيوي والذي سوف يكون له دور كبير في انتعاش الاقتصاد العراقي.

كما اوعز رئيس اركان الجيش، بضرورة الاهتمام بالبنى التحتية لمقرات الافواج والسرايا والمراباة المفتوحة على طول الطريق.

واستمع يارالله لإيجاز مفصل حول سير العمل في منفذ عرعر الحدودي الذي من المؤمل ان يفتتح خلال الفترة المقبلة ويعاود نشاطه الاقتصادي الحيوي كأهم المنافذ الحدودية العراقية.