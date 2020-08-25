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مؤتمر امني في بغداد يؤكد عدم السماح لممارسات قطع الطرق العامة لأنها حق عام لكل المواطنين


أكد مؤتمر امني في بغداد، الثلاثاء، على عدم استخدام السلاح بالتعامل مع المتظاهرين وكذلك عدم السماح لممارسات قطع الطرق العامة لانها حق عام لكل المواطنين

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي ترأس  مؤتمرا امنيا عقد في مقر قيادة عمليات بغداد بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائدي عمليات وشرطة بغداد وعددا من أمري التشكيلات الأمنية".

وأضافت أنه "جرى خلال المؤتمر مناقشة الوضع الأمني في عموم محافظات البلاد ولا سيما العاصمة وخلص المؤتمرون الى ان حماية التظاهرات وتوفير الأجواء الآمنة لها من قبل القوات الأمنية يتطلب أن تكون هذه التظاهرات سلمية وبعيدة عن مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تنفيذ أجندات بعيدة عن استراتيجية التظاهرات ذات المطالب المشروعة".

كما جرى بحسب البيان على "عدم استخدام أو حمل أي سلاح في التعامل مع المتظاهرين واقتصارها على التجهيزات النظامية والعملية للتشكيلات المختصة.

وعبر المؤتمرون عن "عدم سماحهم لممارسات قطع الطرق العامة لأنها حق عام لكل المواطنين وحاجة ضرورية للموظفين والطلبة والكسبة والمرضى والجوانب الإنسانية الأخرى باعتبار أن التظاهر غير النظامي وقطع طرق المرور العامة يفوت الفرصة على المسؤولين والجهات ذات العلاقة بقضية الاستجابة للمطالب المشروعة".

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مؤتمر امني في بغداد يؤكد عدم السماح لممارسات قطع الطرق العامة لأنها حق عام لكل المواطنين
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