النائب احمد الاسدي : إعلان بقاء القوات الأمريكية 3 سنوات خلاف المتوقع وهو أمر مرفوض

اعلن تحالف الفتح، الثلاثاء، عن رفضه إعلان الإدارة الأمريكية بقاء قواتها العسكرية ثلاث سنوات حتى الانسحاب من العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف النائب احمد الاسدي في تصريح متلفز ان “جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق الذي بحث في جولة المفاوضات الأولى بين الوفد العراقي و الأمريكي في حزيران الماضي، كان يتحدث عن إعادة انتشار للقوات الأجنبية من العراق ما يعني خروجها من العراق”.

وأضاف الأسدي، أن “ما وصل إلينا وأعلن في وسائل الإعلام عن بقاء القوات_الأجنبية 3 سنوات حتى الانسحاب من العراق، يعتبر أمر غير مشجّع صراحة وهو خلاف المتوقع وخلاف ما دار من أحاديث في هذه المسألة”.