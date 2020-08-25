النائب حسن الكعبي : الفوضى في زمن الكاظمي اصبحت اكثر من السابق

أكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الثلاثاء، وجود تقصير واضح من قبل الحكومة في جميع الملفات، مبينا ان 100 يوم قضاها الكاظمي بدون انجاز ملموس.

وقال الكعبي في تصريح صحفي ان “100 يوم قضاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدون انجاز ملموس وان الفوضى في زمن الكاظمي اصبحت اكثر من السابق”.

وأضاف، أنه “دون الاستقرار الامني والسياسي لايمكن تحديد موعد الانتخابات”، مشيرا إلى أن “حكومة الكاظمي اعلامية لا يمكن التعويل عليها كثيرا”.

وتابع ان “ العراق لم يستفد من زيارة الكاظمي لامريكا بل ان لرئيس الامريكي دونالد ترامب استفاد من زيارة الكاظمي من اجل انتخابه”، مبينا أن “المذكرات الاقتصادية التي وقع عليها الكاظمي لن تختلف عن سابقاتها”.