نائب يكشف عن صدور "أمر ولائي" بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال

كشف عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن إصدار محكمة بداءة الكرخ "أمراً ولائياً" بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال.
وكتب السوداني تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر جاء فيها: "إثر دعوتنا المقامة.. محكمة بداءة الكرخ تُصدر أمرًا ولائيًا بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال".
وكان السوداني أعلن، الثلاثاء (1 آب 2020)، رفع دعوى قضائية لمنع تجديد عضود شركات الهاتف النقال، مشيراً إلى أنه طلب من القاضي إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التمديد لحين حسم الدعوى.
وأرفق السوداني الصورة أدناه ضمن تغريدته:
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