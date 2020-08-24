الصحة تحدد 4 فئات ستحصل على لقاح كورونا أولاً بالعراق وتحذر من افراد يهددون المجتمع

حددت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، اربع فئات ستحصل على لقاح كورونا أولاً، محذرة بالوقت ذاته من افراد يهددون المجتمع.

وقال وكيل وزير الصحة د. حازم الجميلي، في مقابلة متلفزة "للأسف المواطن العراقي غير ملتزم بالوقاية قياساً ببقية دول الجوار، وهناك تجمعات بدأت تزداد في الآونة الأخيرة".

وفيما يتعلق بما يشار اليه بأن العراق بدء تطبيق مناعة القطيع بعد تضاعف عدد الاصابات فيه والتي تتيح اصابة غالبية المجتمع بكورونا والحصول على مناعة من المرض قال ان "’مناعة القطيع’ كلمة تعبر حالياً عن فشل النظام الصحي ومن غير المنطقي استخدامها في العراق".

وبين ان "المناعة المجتمعية تتحقق بعد اخذ 90% من المجتمع لقاحاً للفيروس"، مضيفا ان هناك "تقارير لمنظمة الصحة العالمية تشدد على وجوب ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

واكد ان "الافراد الذين لا يتلزمون بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي يهددون المجتمع العراقي".

وتابع "لا يجوز التثقيف باتجاه تراجع الفيروس، الوضع خطير ويجب ان يحدث تعاون للسيطرة على الوباء.. هناك مرضى تعافوا عادت اليهم بعض الاعراض ويجب عدم الاستهانة بالفيروس".

وفيما يتعلق بموضوع لقاح كورونا قال الجميلي "هناك منظمة عالمية للقاحات وهي المسؤولة والمعتمدة حصراً عالمياً ومن قبل العراق في ايجاز اللقاحات"، مشيرا الى ان "اغلب اللقاحات الحالية لم تجتز المرحلة الأخيرة من الاختبارات ولا يوجد لقاح جاهز".

ونبه الى ان "الكوادر الصحية وقوات الامن وكبار السن ومرضى الامراض الأزمنة سيمنحون أولية عند وصول لقاح كورونا للعراق".

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 24 اب 2020، عن اعلى حصيلة شفاء سجلت منذ دخول الوباء الى العراق.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب انها اجرت "24039 فحص مختبري اليوم الاثنين الموافق 24 اب 2020 لتشخيص المصابين بفايروس كورونا".

واضافت انه "تم تسجيل حالات شفاء بلغت 3980 من المصابين بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية".

وكانت اعلى حصيلة شفاء سابق قد وصلت الى 3918 متعافين وسجلت بتاريخ 28 تموز الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة، امس الأحد، تسجيل 75 حالة وفاة بفيروس كورونا و3291 اصابة مقابل شفاء 3016 حالة من المرض، على مستوى البلاد.