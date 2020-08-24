السفير العراقي لدى الاردن يكشف عن عدم اصابته بفايروس كورونا

كشف السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري ،اليوم الاثنين، عن نتيجة فحصه للوباء التي خضع لها عصر اليوم، مؤكداً انها جاءت سلبية.

وقال العذاري في تغريدة له على "تويتر"، "شكري وأمتناني لكل من أتصل للإطمئنان عني بعد الأخبار التي تم تداولها بشأن وجودي بالحجر الصحي، أنا بصحة جيدة ولم أخضع للحجر الصحي وحرصاً مني بالالتزام بتعليمات الصحة والسلامة في الاردن الشقيق، وتم أخذ مسحة لي عصر اليوم والنتيجة والحمد لله سلبية، أتمنى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة".

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة قد كشف الاثنين، ان وزير الاتصالات العراقي اركان الشيباني مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال العضايلة في تصريحات صحفية أن “الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق”.

وأوضح العضايلة، أن “وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله الأردن، ملتزما باجراءات التباعد والوقاية”.

وكان الشيباني قد وصل للأردن الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.