نائب يؤكد تراجع قوة كورونا بالعراق ويتحدث عن تطور شمل 90 % من المصابين

أكد عضو لجنة الصحة النيابية، بدر الزيادي، الإثنين، 24 آب، 2020، تراجع قوة فيروس كورونا في البلاد، مبينا أن 90 % من المصابين لا تظهر عليهم الاعراض.

وقال الزيادي في حديث صحفي إن "قوة الفيروس تراجعت بشكل كبير في صفوف المصابين، إلا أنه ما يزال يشكل خطرا لدى اللجان الصحية"، مبينا أن "الايجابية التي يمكن التفاؤل بها بأن 90% من الاصابات المسجلة خفيفة وبسيطة وبدون اعراض".

واضاف أن "الارقام التي تعلنها وزارة الصحة حقيقة بالاعتماد على المصابين الذين يراجعون المؤسسات الصحية"، مبينا أن "العراق يعاني من زيادة غير مسبوقة في اعداد الاصابات".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 24 اب 22، عن اعلى حصيلة شفاء سجلت منذ دخول الوباء الى العراق.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب انها اجرت "24039 فحص مختبري اليوم الاثنين الموافق 24 اب 2020 لتشخيص المصابين بفايروس كورونا".

واضافت انه "تم تسجيل حالات شفاء بلغت 3980 من المصابين بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية".

وكانت اعلى حصيلة شفاء سابق قد وصلت الى 3918 متعافين وسجلت بتاريخ 28 تموز الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة، امس الأحد، تسجيل 75 حالة وفاة بفيروس كورونا و3291 اصابة مقابل شفاء 3016 حالة من المرض، على مستوى البلاد.