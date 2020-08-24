نائب رئيس البرلمان يعلن اصابته بفيروس كورونا

اعلن النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الاثنين، عن اصابته بفيروس كورونا.

وقال الكعبي في بيان ، :"قبل يومين شعرتُ بأعراض صحية غير مُطمئنة ، وعلى اثرها اجريت كل الفحوصات الطبية اللازمة التي ظهر فيها اصابتي بفيروس كورونا المستجد".

واضاف، :"اشكر كل من يسأل عني واعتذر عن عدم استطاعتي من الرد خلال الفترة الحالية ، كما اطمأن شعبي الكريم واخوتي واخواتي في مجلس النواب بأن وضعي الصحي مُستقر لغاية اللحظة".

واوضح الكعبي، :"دعائي من العلي القدير ان يحفظ العراق والعراقيين والإنسانية جميعا من خطر هذا الوباء اللعين ويُمّن كل المصابين والمبتلين بهذا المرض بالشفاء العاجل".