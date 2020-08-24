الحشد الشعبي: نحمي اكثر من 100 هدف خلال محرم في ديالى.. نشرنا 3 اطواق حول كل هدف

كشف الحشد الشعبي، الاثنين، عن حماية اكثر من 100 هدف خلال شهر محرم الحرام في ديالى، مشيرا إلى نشر 3 اطواق حول كل هدف.

وقال الناطق الاعلامي باسم الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني في تصريح صحفي ان” الحشد الشعبي يشارك بفعالية في خطة محرم الحرام الامنية ضمن 13 قاطع في ديالى”، مؤكدا أن “اكثر من 100 هدف تمثل حسينيات ومواكب وسرادق عزاء مشمولة بخطة الحماية من قبل الحشد الشعبي”.

واضاف الحسيني،ان” كل هدف تم فرض 3 اطواق حماية حولها لمنع اي خروقات بالاضافة الى اعتماد خارطة طريق امنية بالتعاون مع مسؤولي المواكب الحسينية في اطار تطبيق التعليمات والضوابط لمنع اي طارى مؤكدا بان مشاركة الحشد الشعبي في خطة محرم الحرام الامنية هامة جدا “.

وكان الحشد الشعبي استنفر اكثر من الف من مقاتليه لدعم خطة محرم الحرام الامنية في ديالى لمنع وقوع اي خروقات.