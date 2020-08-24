الفحوص الأردنية تؤكد اصابة وزير الاتصالات العراقي بفيروس كورونا

اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، الاثنين، ان وزير الاتصالات العراقي اركان الشيباني مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال العضايلة في تصريحات لوسائل اعلام إيرانية، أن “الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق”.

وأوضح العضايلة، أن “وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة استقبل نظيره الشيباني في المطار لدى وصوله الأردن، ملتزما باجراءات التباعد والوقاية”.

وكان الشيباني قد وصل للأردن الجمعة في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.